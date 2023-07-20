Стартовал прием заявлений от абитуриентов в университеты Днепра: что нужно знать

19 июля стартовал следующий этап вступительной кампании.

Абитуриенты уже могут подавать заявления в университеты.

В Министерстве образования сообщили, что в 2023 году поступающий может подать до 5 заявлений на бюджет и до 15 – на контракт. Сделать это можно онлайн до 18:00 31 июля.

Как подать заявление для поступления онлайн

Для этого нужно создать персональный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/ и заполнить необходимую информацию.

В разделе «Подача заявлений» можно найти и выбрать желаемое конкурсное предложение. Затем выбрать источник финансирования. Установить приоритеты для заявлений в бюджет.

Обязательно указать, получали ли вы ранее выбранную степень, а затем определить, по результатам какого испытания вступаете (НМТ или ВНО). Добавить текст мотивационного письма.

На всякий случай все проверить и подтвердить подачу заявления.

Напоминаем перечень документов, которые абитуриент представляет в приемную комиссию

1. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (копия свидетельства о рождении — для лиц, не имеющих паспорта или ID карты).

2. Выписка из государственного реестра о месте регистрации.

3. Копия ИНН.

4. Оригинал и копия документа о среднем образовании и приложении.

5. Оригинал и копия сертификата (сертификатов) НМТ (2022 г., 2023 г.) и/или ЗНО (2020 г., 2021 г.).

6. Информационная карточка результатов НМТ (2022 г., 2023 г.) и/или ВНО (2020 г., 2021 г.) сформированная в кабинете участника НМТ и/или ВНО.

7. Для призывников – удостоверение о прописке к призывному участку. Для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанных.

8. Шесть цветных фотографий размером 3х4 см.

9. Конверт А5 (2 шт.).

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