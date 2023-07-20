Стартовал прием заявлений от абитуриентов в университеты Днепра: что нужно знать

Абитуриенты уже могут подавать заявления в университеты.
В Министерстве образования сообщили, что в 2023 году поступающий может подать до 5 заявлений на бюджет и до 15 – на контракт. Сделать это можно онлайн до 18:00 31 июля.
Для этого нужно создать персональный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/ и заполнить необходимую информацию.
В разделе «Подача заявлений» можно найти и выбрать желаемое конкурсное предложение. Затем выбрать источник финансирования. Установить приоритеты для заявлений в бюджет.
Обязательно указать, получали ли вы ранее выбранную степень, а затем определить, по результатам какого испытания вступаете (НМТ или ВНО). Добавить текст мотивационного письма.
На всякий случай все проверить и подтвердить подачу заявления.
1. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (копия свидетельства о рождении — для лиц, не имеющих паспорта или ID карты).
2. Выписка из государственного реестра о месте регистрации.
3. Копия ИНН.
4. Оригинал и копия документа о среднем образовании и приложении.
5. Оригинал и копия сертификата (сертификатов) НМТ (2022 г., 2023 г.) и/или ЗНО (2020 г., 2021 г.).
6. Информационная карточка результатов НМТ (2022 г., 2023 г.) и/или ВНО (2020 г., 2021 г.) сформированная в кабинете участника НМТ и/или ВНО.
7. Для призывников – удостоверение о прописке к призывному участку. Для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанных.
8. Шесть цветных фотографий размером 3х4 см.
9. Конверт А5 (2 шт.).
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