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Стартував прийом заяв від абітурієнтів до університетів Дніпра: що треба знати

Сьогодні 15:32
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19 липня стартував наступний етап вступної кампанії.

Новости Днепра про Стартував прийом заяв від абітурієнтів до університетів Дніпра: що треба знати

Абітурієнти вже можуть подавати заяви до університетів. 

У Міністерстві освіти повідомили, що у 2023 році вступник може подати до 5 заяв на бюджет та до 15 – на контракт. Зробити це можна онлайн до 18:00 31 липня. 

Як подати заяву для вступу онлайн

Для цього треба створити персональний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ та заповнити необхідну інформацію. 

У розділі «Подання заяв» знайти та обрати бажану конкурсну пропозицію. Потім вибрати джерело фінансування. Встановити пріоритети для заяв на бюджет.

Обов’язково вказати, чи здобували ви раніше обраний ступінь, а потім визначити, за результатами якого випробування вступаєте (НМТ чи ЗНО).  Додати текст мотиваційного листа.

Про всяк випадок все перевірити та підтвердити подання заяви.

Нагадуємо перелік документів, які абітурієнт подає до приймальної комісії 

1. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія свідоцтва про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта чи ID картки).
2. Витяг з державного реєстру про місце реєстрації.
3. Копія ІПН.
4. Оригінал та копія документу про повну загальну середню освіту та додатку.
5. Оригінал та копія сертифіката (сертифікатів) НМТ (2022 р., 2023 р.) та/або ЗНО (2020 р., 2021 р.).
6. Інформаційна картка результатів НМТ (2022 р., 2023 р.) та/або ЗНО (2020 р., 2021 р.) сформовану в кабінеті учасника НМТ та/або ЗНО.
7. Для призовників — посвідчення про прописку до призовної дільниці. Для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаних.
8. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
9. Конверт А5 (2 шт.).

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Новости Днепра про Стартував прийом заяв від абітурієнтів до університетів Дніпра: що треба знатиУкраїнська

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