Стали відомі побробиці нічної атаки Дніпра дронами, — Лисак

На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются.

Но один Shahed-136 все же попал в цель. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар. Огонь уже потушили.

Ночью защитники неба из воздушного командования "Сход" сбили над Днепропетровской 7 дронов.

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