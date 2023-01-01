Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Днепре и области

В новом году уже родилось четверо детей.

В Днепропетровской области за первую ночь 2023 родилось четверо детей — двое мальчиков и две девочки. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА. Всего за сутки на свет появилось 18 девочек и 15 мальчиков.

В Днепре родился один ребенок – маленький мальчик. Случилось это в 1:12.

Всего за минувшие сутки в Днепре родилось 11 детей — 7 девочек и 4 мальчика.

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