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Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та області

Сьогодні 13:05
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У новому році вже народилося четверо дітей.
Новости Днепра про Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та області

фото умовне

У Дніпропетровській області за першу ніч 2023 року народилося четверо дітей – двоє хлопчиків та двоє дівчаток. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Загалом за добу на світ з’явилися 18 дівчаток і 15 хлопчиків.

У Дніпрі народилася одна дитина – маленький хлопчик. Сталося це о 1:12.

А загалом за минулу добу у Дніпрі народилося 11 дітей – 7 дівчаток та 4 хлопчика.

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Новости Днепра про Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та областіРусский

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