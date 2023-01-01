Стало відомо, скільки дітей народилося у новорічну ніч у Дніпрі та області

У новому році вже народилося четверо дітей.

У Дніпропетровській області за першу ніч 2023 року народилося четверо дітей – двоє хлопчиків та двоє дівчаток. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Загалом за добу на світ з’явилися 18 дівчаток і 15 хлопчиків.

У Дніпрі народилася одна дитина – маленький хлопчик. Сталося це о 1:12.

А загалом за минулу добу у Дніпрі народилося 11 дітей – 7 дівчаток та 4 хлопчика.

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