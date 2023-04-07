Стало известно, какое название получит ул. Маршала Малиновского в Днепре

Уже десятки улиц, проспектов и переулков получили новые названия. Переименовать хотели и улицу Маршала Малиновского, что на левом берегу Днепра. Специальная комиссия выбрала для нее название – Набережная Новой Армии. Но во время сессии депутаты не приняли решение о переименовании. Все потому, что горожане хотели другое название.
Сегодня Александр Санжара, секретарь Днепровского городского совета, в эфире телеканала «ДнепрTV» рассказал, какое название все же получит улица.
По его словам, ее переименуют в Набережную Солнечную.
Не всегда то, что предлагается комиссией по переименованию, нравится местным жителям тех улиц, которые переименовывают. Конечно, люди могут обратиться к своему депутату, выразить свое недовольство. Это было в случае с улицей Маршала Малиновского. Хотели дать определенное наименование, но люди сказали, что это название им не нравится. А нравится название Набережная Солнечная. Мы пошли людям навстречу, – объяснил он.
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