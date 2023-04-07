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Стало відомо, яку назву отримає вул. Маршала Малиновського у Дніпрі

Сьогодні 18:06
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У Дніпрі активно позбуваються від усього, що стосується рф та радянського союзу: прибирають пам'ятники, перейменовують вулиці.

Новости Днепра про Стало відомо, яку назву отримає вул. Маршала Малиновського у Дніпрі

Уже десятки вулиць, проспектів та провулків отримали нові назви. Перейменувати хотіли і вулицю Маршала Малиновського, що на лівому березі Дніпра. Спеціальна комісія обрала для неї назву – Набережна Нової Армії. Але під час сесії депутати не ухвалили рішення про перейменування. Усе через те, що містяни хотіли іншу назву.

Сьогодні Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, в ефірі телеканалу “ДніпроTV” розповів, яку назву все ж таки отримає вулиця.

За його словами, її перейменують у Набережну Сонячну.

Не завжди те, що пропонується комісією з перейменувань, подобається місцевим мешканцям тих вулиць, які перейменовують. Звичайно, люди можуть звернутися до свого депутата, виказати своє незадоволення. Це було у випадку з вулицею Маршала Малиновського. Хотіли дати певне найменування, але люди сказали, що ця назва їм не подобається. А подобається назва Набережна Сонячна. Ми пішли людям назустріч, — пояснив він.

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