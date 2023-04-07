Стало відомо, яку назву отримає вул. Маршала Малиновського у Дніпрі

Уже десятки вулиць, проспектів та провулків отримали нові назви. Перейменувати хотіли і вулицю Маршала Малиновського, що на лівому березі Дніпра. Спеціальна комісія обрала для неї назву – Набережна Нової Армії. Але під час сесії депутати не ухвалили рішення про перейменування. Усе через те, що містяни хотіли іншу назву.
Сьогодні Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, в ефірі телеканалу “ДніпроTV” розповів, яку назву все ж таки отримає вулиця.
За його словами, її перейменують у Набережну Сонячну.
Не завжди те, що пропонується комісією з перейменувань, подобається місцевим мешканцям тих вулиць, які перейменовують. Звичайно, люди можуть звернутися до свого депутата, виказати своє незадоволення. Це було у випадку з вулицею Маршала Малиновського. Хотіли дати певне найменування, але люди сказали, що ця назва їм не подобається. А подобається назва Набережна Сонячна. Ми пішли людям назустріч, — пояснив він.
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