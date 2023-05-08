Срезали кабель: в Днепре задержали троих мужчин

На выходных на улице Бригадной мужчина выжигал кабель, его заметили патрульные и подошли, чтобы проверить. У вора были обнаружили выжженные медные провода, инструменты для среза кабеля и телефонные плинты.

Об этом передает патрульная полиция Днепропетровской области .

В Днепре на Бригадной и Макарова задержали мужчин, которые срезали кабель.

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