Срезали кабель: в Днепре задержали троих мужчин

Об этом передает патрульная полиция Днепропетровской области.
На выходных на улице Бригадной мужчина выжигал кабель, его заметили патрульные и подошли, чтобы проверить. У вора были обнаружили выжженные медные провода, инструменты для среза кабеля и телефонные плинты.
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