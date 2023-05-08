Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіків

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.
На вихідних на вулиці Бригадній чоловік випалював кабель, його помітили патрульні та підійшли, щоб перевірити. У крадія виявили випалені мідні дроти, інструменти для зрізу кабелю та телефонні плінти.
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