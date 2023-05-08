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Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіків

Сьогодні 19:15
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У Дніпрі на Бригадній та Макарова затримали чоловіків, які зрізали кабель.

Новости Днепра про Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіків

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області

На вихідних на вулиці Бригадній чоловік випалював кабель, його помітили патрульні та підійшли, щоб перевірити. У крадія виявили випалені мідні дроти, інструменти для зрізу кабелю та телефонні плінти.

Новости Днепра про Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіків

Новости Днепра про Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіків

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Новости Днепра про Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіківУкраїнська Новости Днепра про Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіківРусский

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