Зрізали кабель: у Дніпрі затримали трьох чоловіків

У Дніпрі на Бригадній та Макарова затримали чоловіків, які зрізали кабель.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.

На вихідних на вулиці Бригадній чоловік випалював кабель, його помітили патрульні та підійшли, щоб перевірити. У крадія виявили випалені мідні дроти, інструменти для зрізу кабелю та телефонні плінти.

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