Спортивное начало года в Днепре: дайджест новостей

Днепр можно назвать одним из самых спортивных городов Украины.

У нас множество клубов, стадионов, тренажерных залов и бассейнов. Вопреки ракетным обстрелам у нас проводятся спортивные мероприятия разного уровня. 2024 год обещает быть насыщенным событиями в спорте не только в мире, но и в Днепре. Букмекер 22bet и интернет-букмекерские конторы Украины уже принимают ставки на Олимпийские игры в Париже и Евро-2024. А мы пока расскажем, как стартовал спортивный год в Днепре.

Январь

В этом месяце прошло немало событий, но наш дайджест хотелось бы начать с областных соревнований по новогодним прыжкам в высоту. Этот новый вид спорта объединяет традиционное умение преодолевать планку и праздничное настроение, ведь состязание сопровождается динамичной музыкой. Организатором выступил НОК Украины в Днепропетровской области. На соревновании было разыграно 36 комплектов призов и гран-при.

В поддержку ВСУ прошел благотворительный турнир по быстрым шахматам «Право на ход». В соревновании приняли участие защитники из воздушного командования «Восток», адвокаты, судьи, нотариусы и т.д. из нашей и соседних областей, а также глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

БК «Днепр» показал фееричную игру в Суперлиге с командами «БИПа» и «Кривбасс». Матч с одесситами стал одним из самых сложных для наших баскетболистов, но со счетом 56:63 «Днепр» одержал победу. На поле с «Кривбассом» днепряне уверенно победили со счетом 79:56.

В Софиевке состоялся необычный футбольный фестиваль, посвященный последствиям войны и опасностям для населения. Сейчас Украина считается самой заминированной страной в мире, поэтому целью проекта является уменьшение возможных последствий применения военного оружия. Организатором игр стала Ассоциация любительского футбола Украины совместно с международной организацией «Spirit of Soccer» и при поддержке Государственного департамента США.

На неделю пришлось перенести праздничный заплыв в СК «Метеор». Накануне предновогоднего соревнования комплекс пострадал от российской атаки. Но даже это не помешало спортсменам и любителям совершить заплыв в полтора километра. 12 спортсменов и любителей приняли участие в этом состязании.

Февраль

В феврале наши баскетболисты сыграли с «Запорожьем», «Кривбассом», «Говерлой», «Галичиной» и «Пульсаром». Баскетбольная команда «Днепр» вышла в лидеры Суперлиги, одержав 24 победы в этом сезоне. Поздравляем наших ребят с этим достижением!

Уже традиционной стала эстафета «Dnipro Love Run 2024». Она объединяет днепровских спортсменов и любителей бега, призывает участников вести активный образ жизни. Эстафета подчеркивает важность спорта и общения. Участие приняло 11 команд, забег состоял из четырех этапов: 1 км, 2 км, 3 км и 4 км.

В начале февраля состоялся чемпионат области по дзюдо возрастного дивизиона U-18. Участие приняли почти 150 спортсменов. Интерес представляет тот факт, что областной чемпионат провели с помощью FITOFAN. Это система живого судейства, где все действия спортсменов регистрируются онлайн. В 2024 году все национальные чемпионаты Украины перейдут на эту систему.

Также в этом месяце состоялся областной чемпионат по греко-римской борьбе. В соревновании участвовали борцы в возрасте от 17 до 23 лет. Победители и призеры в своих весовых категориях получили путевки на всеукраинские соревнования.

Пожалуй, одним из важнейших событий стало проведение национального первенства «Сильные Украины» для воинов ВСУ, получивших ранения. Соревнование проходило в 4 дисциплинах – жим лежа, аэробайк, гребля на тренажере, рывок гири. Для раненых бойцов это возможность показать свою силу и мужество, быть в кругу единомышленников. А зрители могут найти вдохновение и стимул применить свои возможности по максимуму. Этот турнир начали проводить еще в 2023 году, но в этом году Днепр стал первым, кто принимает у себя «Сильных Украины». Желаем участникам сил двигаться дальше и крепкого здоровья!

Помимо названных мероприятий, наши спортсмены представляли Днепр на украинских и международных соревнованиях. Это футбол, фехтование, стрельба из пневматического оружия, бадминтон и другие турниры, на которых наши атлеты достойно выступили.

В заключении отметим, что на 2024 год в Днепре запланировано более 40 спортивных мероприятий украинского и местного масштаба. Следите за спортивными новостями и болейте за любимые команды! А если вы хотите разнообразить свой спортивный опыт, попробуйте онлайн-ставки в БК 22bet. Узнать как внести средства на 22bet, а также другую информацию о беттинге можно по ссылке выше.

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