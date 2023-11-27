Спортсменка из Днепра завоевала «золото» на соревнованиях по скалолазанию в Саудовской Аравии

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Спортсменка из Днепра Евгения Казбекова завоевала золотую медаль на соревнованиях NEOM BEACH GAMES 2023 по скалолазанию в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили на Facebook-странице Управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Девушка выступала в дисциплине боулдеринг (разновидность скалолазания на невысоких скальных образованиях или искусственных стендах без веревки и страховочной системы). Евгения единственная, кто в финале пролезла всеми четырьмя трассами, три из которых были в первом сете.

Уже второй год компания NEOM в партнерстве с IFSC (Международная федерация спортивного скалолазания) инициирует проведение пляжных игр среди пустыни Саудовской Аравии. Соревнования по скалолазанию были впервые представлены на играх NEOM. Евгения единственная, кто в финале пролезла все 4 трассы, 3 из которых в первом сете, – говорится в сообщении.

Отметим, Евгения Казбекова – 26-летняя украинская скалолазка, родившаяся в Днепре, но с 2015 года тренирующаяся в Киеве.

Девушка двукратный призер чемпионатов мира по скалолазанию среди юниоров: «золото» в 2010 году и «серебро» в 2011 году. Для спортсменки Евро-2022 – четвертое в карьере. Ее лучший результат к нынешнему континентальному первенству — 13-14 место в боулдеринге в 2017 году. В 2022-м впервые вошла в топ-8 в лазании на трудность.

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