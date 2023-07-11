Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

Спортивное мероприятие пройдет в парке «Новокодакский».
Начало в 9:00. Участие бесплатное.
Направление тренировки – функциональный тренинг без какого-либо оборудования. С собой нужно взять спортивный коврик. Хорошее самочувствие, бодрое настроение с утра, приятная нагрузка для ваших мышц – гарантировано. Встречаемся возле Куба с котиком, – пишут на странице департамента парков и рекреации.
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Надежда Захарченко
Автор:
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