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Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

Сегодня 19:15
просмотров

В это воскресенье, 16 июля, всех желающих приглашают приобщиться к фитнес-тренировке на свежем воздухе под руководством профессионального тренера.

Новости Днепра про Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

Спортивное мероприятие пройдет в парке «Новокодакский».
Начало в 9:00. Участие бесплатное.

Направление тренировки – функциональный тренинг без какого-либо оборудования. С собой нужно взять спортивный коврик. Хорошее самочувствие, бодрое настроение с утра, приятная нагрузка для ваших мышц – гарантировано. Встречаемся возле Куба с котиком, – пишут на странице департамента парков и рекреации.

Новости Днепра про Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухе

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Новости Днепра про Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухеУкраїнська Новости Днепра про Спорт – это здоровье: днепрян приглашают на бесплатную тренировку на свежем воздухеРусский

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