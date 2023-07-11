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  • Спорт – це здоров’я: дніпрян запрошують на безкоштовне тренування на свіжому повітрі

Спорт – це здоров’я: дніпрян запрошують на безкоштовне тренування на свіжому повітрі

Сьогодні 19:15
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Цієї неділі, 16 липня, усіх бажаючих запрошують долучитись до фітнес-тренування на свіжому повітрі під керівництвом професійного тренера.

Новости Днепра про Спорт - це здоров'я: дніпрян запрошують на безкоштовне тренування на свіжому повітрі

Спортивний захід пройде у парку “Новокодацький”.
Початок о 9:00. Участь безкоштовна.

Напрям тренування – функціональний тренінг без будь-якого обладнання. Із собою потрібно взяти спортивний килимок. Гарне самопочуття, бадьорий настрій зранку, приємне навантаження для ваших мʼязів – гарантовано. Зустрічаємось біля Куба з котиком, – пишуть на сторінці департаменту парків та рекреації.

Новости Днепра про Спорт - це здоров'я: дніпрян запрошують на безкоштовне тренування на свіжому повітрі

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Новости Днепра про Спорт - це здоров'я: дніпрян запрошують на безкоштовне тренування на свіжому повітріУкраїнська Новости Днепра про Спорт - це здоров'я: дніпрян запрошують на безкоштовне тренування на свіжому повітріРусский

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