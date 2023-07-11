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Мешканець Кривого Рогу знайшов пістолет та хизувався ним на вулиці

Сьогодні 12:57
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У Кривому Розі містяни поскаржилися правоохоронцям на чоловіка, який розгулював по вулиці з пістолетом.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу знайшов пістолет та хизувався ним на вулиці

Про це повідомили в патрульній поліції Кривого Рогу. 

Днями в Тернівському районі містяни помітили чоловіка, який ходив по вулиці з пістолетом. Схвильовані криворіжці зателефонували до поліції. 
 
Приїхавши за вказаною адресою, патрульні побачили чоловіка, який був схожий за описом на людину на яку поскаржився заявник. Інспектори обшукали криворіжця і знайшли в нього пістолет. 
 
Чоловік пояснив, що ніби-то знайшов зброю та вирішив залишити пістолет собі для самооборони. 40-річного криворіжця затримали та передали слідчим, які розбиратимуться у справі. 
 
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