Сайт Дніпра
Новини Мешканець Кривого Рогу знайшов пістолет та хизувався ним на вулиці
Мешканець Кривого Рогу знайшов пістолет та хизувався ним на вулиці
У Кривому Розі містяни поскаржилися правоохоронцям на чоловіка, який розгулював по вулиці з пістолетом.
Про це повідомили в патрульній поліції Кривого Рогу.
Днями в Тернівському районі містяни помітили чоловіка, який ходив по вулиці з пістолетом. Схвильовані криворіжці зателефонували до поліції.
Приїхавши за вказаною адресою, патрульні побачили чоловіка, який був схожий за описом на людину на яку поскаржився заявник. Інспектори обшукали криворіжця і знайшли в нього пістолет.
Чоловік пояснив, що ніби-то знайшов зброю та вирішив залишити пістолет собі для самооборони. 40-річного криворіжця затримали та передали слідчим, які розбиратимуться у справі.
Українська Русский Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Вчора 15:14
У неділю, 9 липня, на Набережній Перемоги сталася серйозна ДТП.
Новини Дніпра
07.07.2023 15:36
У Дніпрі затримали водія-порушника.
Новини Дніпра
01.07.2023 15:52
У Кривому Розі розшукують неповнолітню дівчину.
Новини Дніпра
01.07.2023 13:55
У Дніпрі затримали нетверезого водія.