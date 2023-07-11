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  • Майже 62 дні сирени: Дніпро та область увійшли в топ-10 “найтривожніших регіонів України”

Майже 62 дні сирени: Дніпро та область увійшли в топ-10 “найтривожніших регіонів України”

Сьогодні 12:13
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Уже більше 500 днів, як росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Новости Днепра про Майже 62 дні сирени: Дніпро та область увійшли в топ-10

За цей час було багато всього, зокрема безсонних ночей та тривожних днів через сирену.

У соцмережі опублікували рейтинг “Найбільш тривожний областей України за 500 днів війни”.

На першому місці Луганська область, де було всього два (!!!) сигнали тривоги загальною тривалістю 463 дні 19 годин 39 хвилин. На другому місці – Крим, на третьому Донецька область.

Дніпро та область посіли у цьому топі 6 сходинку. У нашому регіоні за 500 днів війни всього було 1846 сирен тривалістю 61 день 16 годин 55 хвилин.

Закриває топ “найтривожніших областей” Закарпатська область, де було 296 тривог тривалістю 14 днів 21 година 6 хвилин.

Детальніше переглянути рейтинг можна на інфографіці:

Новости Днепра про Майже 62 дні сирени: Дніпро та область увійшли в топ-10

Цікаво, є люди, які весь цей час були в укритті?

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