У Дніпрі 1-річну дитину випадково зачинили в машині

Однорічну дитину ненароком залишили в зачиненому авто.

Днями на вулиці Грушевського у Дніпрі батьки ненавмисне зачинили дитину в машині. Про цей випадок розповів Сергій Ковалевський.

1-річну дівчинку посадили в заведене авто, але дверцята випадково зачинилися. Ключі залишилися всередині салону, тому батьки не могли самостійно відчинити машину.

Схвильована мама викликала поліцію та швидку. Дніпряни, які стали очевидцями цієї події, зателефонували майстру, який спеціалізується на відкритті дверей та замків. Через 17 хвилин дитину врятували. Дівчинка була налякана та сильно плакала, але наразі з нею все гаразд.

У таку спеку довго залишатися дитині в зачиненому авто небезпечно. І не лише дитині. Тому тримайте ключі від машини і телефон завжди при собі, – зазначив Сергій. Ніхто не застрахований від фатальних випадковостей, але будьте уважні. Ні в якому разі не залишайте в авто без нагляду дітей або тварин. Читайте також:

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