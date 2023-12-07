Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

К вечеру 7 декабря дороги Днепра превратились в каток.
Уже есть первое ДТП, сообщает dnepr.info.
Две аварии произошли на улице Космической. Столкнулось не менее 5 машин. Некоторые водители объезжают по обочине. Движение затруднено.
Ужасное ДТП произошло на проспекте Гагарина. Там в районе ДГУВД на повороте столкнулись несколько автомобилей. Машины занесло на скользкой дороге. Предварительно, есть травмированные, но больше деталей пока нет.
Пешеходные дорожки кое-где также в снегу, будьте осторожны.
Дороги из-за тонкого слоя льда превратились в каток.
Коммунальная спецтехника уже посыпает автодороги, сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.
Но автовладельцев просят пропускать спецтранспорт.
Городян призывают без необходимости не выезжать в город на собственных авто и пользоваться общественным транспортом.
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