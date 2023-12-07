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  • Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

Сегодня 18:27
просмотров

На дорогах Днепра - гололедица.

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

К вечеру 7 декабря дороги Днепра превратились в каток.

Уже есть первое ДТП, сообщает dnepr.info.

Две аварии произошли на улице Космической. Столкнулось не менее 5 машин. Некоторые водители объезжают по обочине. Движение затруднено.

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

Ужасное ДТП произошло на проспекте Гагарина. Там в районе ДГУВД на повороте столкнулись несколько автомобилей. Машины занесло на скользкой дороге. Предварительно, есть травмированные, но больше деталей пока нет.

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

Пешеходные дорожки кое-где также в снегу, будьте осторожны.

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

Дороги из-за тонкого слоя льда превратились в каток.

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

Коммунальная спецтехника уже посыпает автодороги, сообщили в Департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Но автовладельцев просят пропускать спецтранспорт.

Городян призывают без необходимости не выезжать в город на собственных авто и пользоваться общественным транспортом.

Новости Днепра про Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра - гололед. Город понемногу

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