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Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра – ожеледь. Місто потроху “застрягає” в ДТП (ФОТО)

Сьогодні 18:27
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На дорогах Дніпра - ожеледиця.

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

Надвечір 7 грудня дороги Дніпра перетворилися на ковзанку. 

Уже є перші ДТП, повідомляє dnepr.info.

Дві аварії сталися на вулиці Космічний. Зіткнулося щонайменше 5 машин. Деякі водії об’їжджають по узбіччю. Рух ускладнено.

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

Жахлива ДТП сталася на проспекті Гагаріна. Там у районі ДДУВС на повороті зіткнулися кілька автівок. Машини занесло на слизькій дорозі. Попередньо, є травмовані, але більше деталей наразі немає. 

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

Пішохідні доріжки подекуди також в снігові, тож будьте обережні. 

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

Дороги через тонкий шар льоду перетворилися на ковзанки.

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

Комунальна спецтехніка вже посипає автошляхи, повідомили у Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Але автовласників просять пропускати спецтранспорт.

Містян закликають без нагальної потреби не виїжджати в місто на власних авто і користуватися громадським транспортом.

Новости Днепра про Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра - ожеледь. Місто потроху

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