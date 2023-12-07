Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра – ожеледь. Місто потроху “застрягає” в ДТП (ФОТО)

Надвечір 7 грудня дороги Дніпра перетворилися на ковзанку.
Уже є перші ДТП, повідомляє dnepr.info.
Дві аварії сталися на вулиці Космічний. Зіткнулося щонайменше 5 машин. Деякі водії об’їжджають по узбіччю. Рух ускладнено.
Жахлива ДТП сталася на проспекті Гагаріна. Там у районі ДДУВС на повороті зіткнулися кілька автівок. Машини занесло на слизькій дорозі. Попередньо, є травмовані, але більше деталей наразі немає.
Пішохідні доріжки подекуди також в снігові, тож будьте обережні.
Дороги через тонкий шар льоду перетворилися на ковзанки.
Комунальна спецтехніка вже посипає автошляхи, повідомили у Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.
Але автовласників просять пропускати спецтранспорт.
Містян закликають без нагальної потреби не виїжджати в місто на власних авто і користуватися громадським транспортом.
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