Суцільна ковзанка: на деяких дорогах Дніпра – ожеледь. Місто потроху “застрягає” в ДТП (ФОТО)

На дорогах Дніпра - ожеледиця.

Надвечір 7 грудня дороги Дніпра перетворилися на ковзанку.

Уже є перші ДТП, повідомляє dnepr.info.

Дві аварії сталися на вулиці Космічний. Зіткнулося щонайменше 5 машин. Деякі водії об’їжджають по узбіччю. Рух ускладнено.

Жахлива ДТП сталася на проспекті Гагаріна. Там у районі ДДУВС на повороті зіткнулися кілька автівок. Машини занесло на слизькій дорозі. Попередньо, є травмовані, але більше деталей наразі немає.

Пішохідні доріжки подекуди також в снігові, тож будьте обережні.

Дороги через тонкий шар льоду перетворилися на ковзанки.

Комунальна спецтехніка вже посипає автошляхи, повідомили у Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Але автовласників просять пропускати спецтранспорт.

Містян закликають без нагальної потреби не виїжджати в місто на власних авто і користуватися громадським транспортом.

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