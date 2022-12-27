Спасли Кривой Рог от техногенной катастрофы: работники одного из предприятий собственноручно двигали 5-тонные механизмы

Как рассказали на предприятии, 23 ноября единственная работающая доменная печь готовилась к выпуску чугуна. Тогда произошел один из первых масштабных блекаутов и весь «Арселор Миттал» остался без света.
Доменную печь при работе останавливать нельзя, но резервные ветки питания тоже остались обесточенными, поэтому работникам пришлось спасать оборудование буквально голыми руками.
Работники этой смены собственноручно двигали 5-тонные механизмы, чтобы остановить доменную печь. Одно неправильное движение могло привезти к аварии.
Однако обошлось и работники смогли не только избежать катастрофы, но и уберегли доменную печь, оборудование цеха и даже изготовленный чугун.
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