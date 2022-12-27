Врятували Кривий Ріг від техногенної катастрофи: працівники одного з підприємств власноруч рухали 5-тонні механізми

Працівники "Арселор Мітталу" в Кривому Розі самотужки врятували місто від техногенної катастрофи.

Як розповіли на підприємстві, 23 листопада єдина працююча доменна піч готувалася до випуску чавуну. Тоді стався один із перших масштабних блекаутів і весь “Арселор Міттал” залишився без світла.

Доменну піч під час роботи зупиняти не можна, але резервні гілки живлення теж залишилися знеструмленими, тому працівникам довелося рятувати обладнання буквально голіруч.

Працівники цієї зміни власноруч рухали 5-тонні механізми, щоб зупинити доменну піч. Один неправильний рух міг привезти до аварії.

Проте обійшлося і працівники змогли не тільки уникнути катастрофи, а ще й вберегли доменну піч, обладнання цеху та навіть виготовлений чавун.

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