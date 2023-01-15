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  • Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Сегодня 18:04
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Спасательная операция на месте попадания российской ракеты х-22 продолжается до сих пор.

Больше суток продолжается спасательно-поисковая операция на месте ракетного удара в Днепре. Здесь беспрерывно работают спасатели. По состоянию на 17.40 известно о 29 погибших. Удалось спасти 39 жителей дома. 73 получили ранения, судьба еще 40 до сих пор неизвестна.

Вблизи места трагедии волонтеры развернули палатки с едой и горячим чаем. У дома собрались его жители, родные и друзья тех, кто жил здесь. Люди приносят одежду и другие вещи для пострадавших, сообщает журналист Dnepr.info с места происшествия.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Жители уцелевших подъездов забивают разбитые окна фанерой, чтобы защитить свои дома от холода. Напомним, в этом доме 16 подъездов, 2 из которых разрушены ракетой.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Разбирать завалы помогает техника, однако основную работу делают спасатели вручную. Они осторожно, буквально камешек за камешком перебирают разрушенные конструкции, чтобы дом не обрушился сильнее. Под завалами могут быть еще люди.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Почти сутки из-под завалов был виден дым. По словам спасателей, там все это время был пожар. Вечером ее удалось потушить. Люди ждут новостей о своих друзьях и знакомых вблизи дома.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Горожане приносят цветы, игрушки и вещи на место трагедии.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Подъезды, которые были дальше центра взрыва, тоже сильно пострадали. Там выбиты окна, изуродованы оконные рамы.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Вылетевшие от взрывной волны окна больше похожи на кучу строительного мусора.

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Вот так выглядят квартиры внутри дома. Фото ниже: fb Natalya Mahonina

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

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Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)Українська Новости Днепра про Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)Русский

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