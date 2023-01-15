Рятувальна операція в Дніпрі триває більше доби: що відомо та що відбувається на місці трагедії зараз (ФОТО)

Рятувальна операція на місці влучання російської ракети х-22 триває досі.

Більше доби продовжується рятувально-пошукова операція на місці ракетного удару у Дніпрі. Тут безперервно працюють рятувальники. Станом на 17:40 відомо про 29 загиблих. Вдалося врятувати 39 мешканців будинку. 73 отримали поранення, доля ще 40 досі невідома.

Поблизу місця трагедії волонтери розгорнули палатки з їжею та гарячим чаєм. Біля будинку зібралися його мешканці, рідні та друзі тих, хто жив тут. Люди приносять одяг та інші речі для постраждалих, про це повідомляє журналіст Dnepr.info з місця події.

Мешканці вцілілих під’їздів забивають розбиті вікна фанерою, щоб захистити свої помешкання від холоду. Нагадаємо, у цьому будинку 16 під’їздів, 2 з яких зруйнувало ракетою.

Розбирати завали допомагає техніка, проте основну роботу роблять рятувальники вручну. Вони обережно, буквально камінчик за камінчиком перебирають зруйновані конструкції, щоб будинок не обвалився сильніше. Під завалами ще можуть бути люди.

Майже добу з-під завалів було видно дим. За словами рятувальників, там була невелика пожежа. Ввечері її вдалося загасити. Люди чекають новин про своїх друзів та знайомих поблизу будинку.

Містяни приносять квіти, іграшки та речі на місце трагедії.

Під’їзди, які були далі від центру вибуху теж сильно постраждали. Там вибиті вікна, понівечені віконні рами.

Вікна, які вилетіли від вибухової хвилі більше схожі на купу будівельного сміття.

Ось так виглядають квартири всередині. Фото нижче: fb Natalya Mahonina

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