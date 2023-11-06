Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Странную находку показали днепряне, наткнувшиеся на сотни баночек таблеток в одном из дворов на улице Князя Ярослава Мудрого. По словам местных, часть баночек пустая, а остальные – просрочены. Судя по надписям на упаковке, это препарат Equate Pain Reliever Acetaminophen 500mg – обезболивающее или жаропонижающее лекарство, которое обычно продают без рецепта.
Кто выбросил большую партию таблеток под открытым небом пока неизвестно. Вероятно, кто решил перебрать свои запасы и вместо свалки оставил их на улице. Не исключено, что это недобросовестные аптекари, которые вместо утилизации выбросили таблетки на стихийную свалку.
Заметим, что согласно законодательству, некачественные и просроченные лекарственные средства должны утилизироваться. Просроченные лекарства изымают из оборота и отдают на обезвреживание компаниям, имеющим соответствующие лицензии.
Также не стоит выбрасывать в помойку лекарства из домашней аптечки. Лучше всего их использовать до того, как у препаратов истечет срок годности. Если же это сделать не удалось, тогда необходимо сдать таблетки в утилизацию или соблюсти следующие правила:
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