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  • Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Сегодня 11:31
просмотров

В Днепре под открытым небом оставили большую партию обезболивающих.

Новости Днепра про Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Странную находку показали днепряне, наткнувшиеся на сотни баночек таблеток в одном из дворов на улице Князя Ярослава Мудрого. По словам местных, часть баночек пустая, а остальные – просрочены. Судя по надписям на упаковке, это препарат Equate Pain Reliever Acetaminophen 500mg – обезболивающее или жаропонижающее лекарство, которое обычно продают без рецепта.

Кто выбросил большую партию таблеток под открытым небом пока неизвестно. Вероятно, кто решил перебрать свои запасы и вместо свалки оставил их на улице. Не исключено, что это недобросовестные аптекари, которые вместо утилизации выбросили таблетки на стихийную свалку.

Заметим, что согласно законодательству, некачественные и просроченные лекарственные средства должны утилизироваться. Просроченные лекарства изымают из оборота и отдают на обезвреживание компаниям, имеющим соответствующие лицензии.

Новости Днепра про Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Новости Днепра про Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Новости Днепра про Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающих

Также не стоит выбрасывать в помойку лекарства из домашней аптечки. Лучше всего их использовать до того, как у препаратов истечет срок годности. Если же это сделать не удалось, тогда необходимо сдать таблетки в утилизацию или соблюсти следующие правила:

  • вынуть лекарство из упаковки;
  • измельчить таблетки в пыль, если это гель, растворить в воде и смешать с землей, песком и т.п.;
  • плотно упаковать в пакет или какую-нибудь емкость;
  • вынести вместе с другим мусором.

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Новости Днепра про Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающихУкраїнська Новости Днепра про Сотни баночек валяются во дворе: в Днепре посреди улицы выбросили партию обезболивающихРусский

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