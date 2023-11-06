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  • Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Сьогодні 11:31
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У Дніпрі просто неба залишили велику партію знеболювальних.

Новости Днепра про Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Дивну знахідку показали дніпряни, які наткнулися на сотні баночок пігулок в одному із дворів на вулиці Князя Ярослава Мудрого. За словами місцевих, частина баночок порожня, а решта – прострочена. Судячи з написів на упакуванні, це препарат Equate Pain Reliever Acetaminophen 500mg – знеболювальні або жарознижувальні ліки, які зазвичай продають без рецепта.

Хто викинув велику партію пігулок просто неба наразі невідомо. Ймовірно, хтось вирішив перебрати свої запаси й замість смітника залишив їх на вулиці. Не виключено, що це недобросовісні аптекарі, які замість утилізації, викинули таблетки на стихійне звалище. 

Зауважимо, згідно з законодавством, неякісні та прострочені лікарські засоби мають утилізовуватися. Прострочені ліки вилучають з обороту та віддають на знешкодження до компаній, які мають відповідні ліцензії.

Новости Днепра про Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Новости Днепра про Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Новости Днепра про Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Також не варто викидати у смітник ліки з домашньої аптечки. Краще за все їх використати до того, як в препаратів закінчиться термін придатності. Якщо ж це зробити не вдалося, тоді необхідно здати таблетки в утилізацію або дотриматися таких правил:

  • вийняти ліки з упакування;
  • подрібнити пігулки в пил, якщо це гель, то розчинити у воді та змішати із землею, піском тощо;
  • щільно упакувати в пакет або якусь ємність;
  • винести разом з іншим сміттям.

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Новости Днепра про Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальнихУкраїнська Новости Днепра про Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальнихРусский

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