Сотні баночок валяються просто неба: у Дніпрі посеред вулиці викинули партію знеболювальних

Дивну знахідку показали дніпряни, які наткнулися на сотні баночок пігулок в одному із дворів на вулиці Князя Ярослава Мудрого. За словами місцевих, частина баночок порожня, а решта – прострочена. Судячи з написів на упакуванні, це препарат Equate Pain Reliever Acetaminophen 500mg – знеболювальні або жарознижувальні ліки, які зазвичай продають без рецепта.
Хто викинув велику партію пігулок просто неба наразі невідомо. Ймовірно, хтось вирішив перебрати свої запаси й замість смітника залишив їх на вулиці. Не виключено, що це недобросовісні аптекарі, які замість утилізації, викинули таблетки на стихійне звалище.
Зауважимо, згідно з законодавством, неякісні та прострочені лікарські засоби мають утилізовуватися. Прострочені ліки вилучають з обороту та віддають на знешкодження до компаній, які мають відповідні ліцензії.
Також не варто викидати у смітник ліки з домашньої аптечки. Краще за все їх використати до того, як в препаратів закінчиться термін придатності. Якщо ж це зробити не вдалося, тоді необхідно здати таблетки в утилізацію або дотриматися таких правил:
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