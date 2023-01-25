Состояние церкви — «обнять и заплакать»: в Днепре приходит в упадок известная историческая достопримечательность

Об этом сообщила начальница управления по вопросам охраны культурного наследия ДМР Надежда Лиштва.
Свято-Николаевский храм или в народе Брянская церковь – памятник архитектуры национального значения. Однако уже долгое время за зданием никто не ухаживает должным образом.
Храм был построен еще в начале 20 века, до Октябрьского переворота. В здании церкви расположен Дом органной и камерной музыки, а принадлежит она церковной общине.
До войны из помещения храма планировали убрать орган, а музыканты должны были переехать в другое место. Тогда церковники вроде бы обещали заняться реставрацией здания. Однако, с началом полномасштабной войны все эти планы поставили на паузу.
Спорить о том, кому принадлежит здание можно долго, но точно известно, что храм понемногу приходит в упадок.
«Состояние – «без слов» или «обнять и заплакать».
Памятник архитектуры национального значения «Брянский (Николаевский) собор, – написала Надежда Лиштва.
А вот такой вид храм выглядит сейчас.
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Яна Юхименко
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