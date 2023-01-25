Состояние церкви — «обнять и заплакать»: в Днепре приходит в упадок известная историческая достопримечательность

В Днепре приходит в упадок известная Брянская церковь.

Об этом сообщила начальница управления по вопросам охраны культурного наследия ДМР Надежда Лиштва.

Свято-Николаевский храм или в народе Брянская церковь – памятник архитектуры национального значения. Однако уже долгое время за зданием никто не ухаживает должным образом.

Храм был построен еще в начале 20 века, до Октябрьского переворота. В здании церкви расположен Дом органной и камерной музыки, а принадлежит она церковной общине.

До войны из помещения храма планировали убрать орган, а музыканты должны были переехать в другое место. Тогда церковники вроде бы обещали заняться реставрацией здания. Однако, с началом полномасштабной войны все эти планы поставили на паузу.

Спорить о том, кому принадлежит здание можно долго, но точно известно, что храм понемногу приходит в упадок.

«Состояние – «без слов» или «обнять и заплакать». Памятник архитектуры национального значения «Брянский (Николаевский) собор, – написала Надежда Лиштва.

А вот такой вид храм выглядит сейчас.

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