Уникальная операция: во Львове ликвидатору аварии на ЧАЭС пересадили легкие от посмертного донора

Во Львове провели вторую в истории Украины трансплантацию легких от посмертного донора.

Операция прошла в Первом медицинском объединении Львова.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Эту операцию наши врачи сделали без помощи иностранных коллег. Впервые не только для нас – для Украины. И знаете, как и все в жизни, этот путь не был простым, — говорится в сообщении.

Подробности рассказали в медицинском объединении.

Легкие получил 56-летний киевлянин Александр, который сам воспитывает 8-летнего сына. У мужчины была тотальная буллезная эмфизема – заболевание, при котором воздушные кисты заменяют здоровую легочную ткань. За последние несколько лет он едва проходил 30 метров. Если больше – кружилась голова, мужчина задыхался. Из-за внезапного разрыва уже гигантских кист жизнь мужчины могла оборваться в любой момент.

Александр – один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, устранявший последствия взрыва на 4-м энергоблоке и получивший радиационное облучение. Это, вероятно, и послужило причиной критических изменений в обоих легких.

Донором стал 54-летний житель Львовщины, у которого случился инсульт. После того, как медики констатировали смерть мозга, родные согласились отдать его органы ради спасения других людей. Операция длилась 16 часов.

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