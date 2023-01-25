Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стан церкви – “обійняти та заплакати”: у Дніпрі занепадає відома історична пам’ятка

Стан церкви – “обійняти та заплакати”: у Дніпрі занепадає відома історична пам’ятка

Сьогодні 13:57
просмотров

У Дніпрі занепадає відома Брянська церква.

Новости Днепра про Стан церкви -

Про це повідомила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини ДМР Надія Лиштва. 

Свято-Миколаївський храм або в народі Брянська церква – пам’ятка архітектури національного значення. Проте вже довгий час за будівлею ніхто не доглядає належним чином.

Храм збудували ще на початку 20 сторіччя, до Жовтневого перевороту. Наразі в будівлі церкви розташований Будинок органної та камерної музики, а належить вона церковній громаді. 

До війни з приміщення храму планували прибрати орган, а музиканти мали переїхати до іншого місця. Тоді церковники начебто обіцяли зайнятися реставрацією будівлі. Проте з початком повномасштабної війни усі ці плани поставили на паузу. 

Новости Днепра про Стан церкви -

Сперечатися про те, кому належить будівля можна довго, але точно відомо, що храм потроху занепадає.

«Стан – «без слів» або «обійняти та заплакати».

Пам’ятка архітектури національного значення «Брянський (Миколаївський) собор, – написала Надія Лиштва. 

А ось такий вигляд храм має зараз. 

Новости Днепра про Стан церкви -

Новости Днепра про Стан церкви -

Новости Днепра про Стан церкви -

Новости Днепра про Стан церкви -

Читайте також:

Новости Днепра про Стан церкви - Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як обрати найкраще казино онлайн в Україні – поради від Casino Zeus
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:50
    Як обрати найкраще казино онлайн в Україні – поради від Casino Zeus

    Усі легальні онлайн казино, які діють в Україні, показують вражаючі…

    Відкрив воду чи печиво у залі супермаркету: яка відповідальність передбачена
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    Відкрив воду чи печиво у залі супермаркету: яка відповідальність передбачена

    Коли дуже хочеться випити води і немає сил стояти в…

    У Дніпрі розслідують смерть 20-річної дівчини: лікаря підозрюють у недбалості
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:55
    У Дніпрі розслідують смерть 20-річної дівчини: лікаря підозрюють у недбалості

    У Дніпрі розслідують смерть 20-річної дівчини.

    У Дніпрі в автобусах може з’явитися безконтактна оплата
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:54
    У Дніпрі в автобусах може з’явитися безконтактна оплата

    У Дніпрі можуть з'явитися нові комунальні автобуси з безконтактною оплатою.

    Наверх