Стан церкви – “обійняти та заплакати”: у Дніпрі занепадає відома історична пам’ятка

Про це повідомила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини ДМР Надія Лиштва.
Свято-Миколаївський храм або в народі Брянська церква – пам’ятка архітектури національного значення. Проте вже довгий час за будівлею ніхто не доглядає належним чином.
Храм збудували ще на початку 20 сторіччя, до Жовтневого перевороту. Наразі в будівлі церкви розташований Будинок органної та камерної музики, а належить вона церковній громаді.
До війни з приміщення храму планували прибрати орган, а музиканти мали переїхати до іншого місця. Тоді церковники начебто обіцяли зайнятися реставрацією будівлі. Проте з початком повномасштабної війни усі ці плани поставили на паузу.
Сперечатися про те, кому належить будівля можна довго, але точно відомо, що храм потроху занепадає.
«Стан – «без слів» або «обійняти та заплакати».
Пам’ятка архітектури національного значення «Брянський (Миколаївський) собор, – написала Надія Лиштва.
А ось такий вигляд храм має зараз.
Читайте також:
Автор:
Усі легальні онлайн казино, які діють в Україні, показують вражаючі…
Коли дуже хочеться випити води і немає сил стояти в…
У Дніпрі розслідують смерть 20-річної дівчини.
У Дніпрі можуть з'явитися нові комунальні автобуси з безконтактною оплатою.