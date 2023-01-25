Стан церкви – “обійняти та заплакати”: у Дніпрі занепадає відома історична пам’ятка

У Дніпрі занепадає відома Брянська церква.

Про це повідомила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини ДМР Надія Лиштва.

Свято-Миколаївський храм або в народі Брянська церква – пам’ятка архітектури національного значення. Проте вже довгий час за будівлею ніхто не доглядає належним чином.

Храм збудували ще на початку 20 сторіччя, до Жовтневого перевороту. Наразі в будівлі церкви розташований Будинок органної та камерної музики, а належить вона церковній громаді.

До війни з приміщення храму планували прибрати орган, а музиканти мали переїхати до іншого місця. Тоді церковники начебто обіцяли зайнятися реставрацією будівлі. Проте з початком повномасштабної війни усі ці плани поставили на паузу.

Сперечатися про те, кому належить будівля можна довго, але точно відомо, що храм потроху занепадає.

«Стан – «без слів» або «обійняти та заплакати». Пам’ятка архітектури національного значення «Брянський (Миколаївський) собор, – написала Надія Лиштва.

А ось такий вигляд храм має зараз.

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