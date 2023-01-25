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  • «Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда»: первая леди Украины поздравила с днем ​​рождения президента

«Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда»: первая леди Украины поздравила с днем ​​рождения президента

Сегодня 10:16
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Сегодня, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет.

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Его жена одной из первых опубликовала поздравление с днем ​​рождения на своей странице в Facebook.

Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: “Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать». Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем, – написала Елена Зеленская.

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Она также написала, что желает здоровья мужу. Кроме того, первая леди попросила президента о том, чтобы она всегда имела возможность улыбаться рядом с ним:

Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!

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