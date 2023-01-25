Жизнь победит: в Днепре за минувшие сутки родилось 16 младенцев

Несмотря на все то горе, которое принесли на нашу землю оккупанты, войну, мы обязательно выстоим и победим!

За минувшие сутки в Днепре родилось 16 младенцев. Из них 6 девочек и 10 мальчиков.

В Днепре могут появиться коммунальные автобусы с бесконтактной оплатой.

Когда сильно хочется выпить воды и нет сил стоять в…

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ТОП-10 самых дешевых домов в аренду в Днепре: какие условия за 1,5 тыс грн в месяц Снять дом в Днепре можно гораздо дешевле, чем арендовать квартиру. При этом часто в домах есть возможность отапливать помещение не только газом или электричеством, но и обычными дровами, что в условиях экстренных отключений электричества – довольно таки большой плюс. Хотя… просмотров

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