Жизнь победит: в Днепре за минувшие сутки родилось 16 младенцев

За минувшие сутки в Днепре родилось 16 младенцев. Из них 6 девочек и 10 мальчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Отмечается, что 2 детей родили женщины-переселенки.
Несмотря на все то горе, которое принесли на нашу землю оккупанты, войну, мы обязательно выстоим и победим!
Украинцы – сильная нация.
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