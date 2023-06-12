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Собирается пробка: в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП (ФОТО)

Сегодня 11:39
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Будьте внимательны на дорогах.

Новости Днепра про Собирается пробка: в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП (ФОТО)

В понедельник, 12 июня, на перекрестке улицы Макарова и Криворожской произошло ДТП. Об усложнении дорожного движения сообщили в Ситуационном центре Днепра. Никто не пострадал, но водители ждут патрульную полицию.

На месте собирается пробка, поэтому лучше объехать этот участок дороги.

Новости Днепра про Собирается пробка: в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП (ФОТО)

Заметим, что сегодня в Днепре будет дождливая погода, поэтому будьте осторожны за рулем и на дорогах, потому что только за утро в городе произошло несколько мелких ДТП.

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Новости Днепра про Собирается пробка: в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП (ФОТО)Українська Новости Днепра про Собирается пробка: в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП (ФОТО)Русский

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