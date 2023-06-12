Собирается пробка: в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП (ФОТО)

В понедельник, 12 июня, на перекрестке улицы Макарова и Криворожской произошло ДТП. Об усложнении дорожного движения сообщили в Ситуационном центре Днепра. Никто не пострадал, но водители ждут патрульную полицию.
На месте собирается пробка, поэтому лучше объехать этот участок дороги.
Заметим, что сегодня в Днепре будет дождливая погода, поэтому будьте осторожны за рулем и на дорогах, потому что только за утро в городе произошло несколько мелких ДТП.
Читайте также:
Автор:
Летняя пора на рынке характерна не только обилием клубники, помидор…
Речь идет о Екатеринисской миле, расположенной рядом со Свято-Преображенским собором…
Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного…
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК…
Обзор возможностей UA Casino и его преимуществ. Ассортимент игрового зала онлайн-казино, способы регистрации, пополнения счета и вывода денег.
Летняя пора на рынке характерна не только обилием клубники, помидор и огурцов на прилавке, но и тем, что в продаже появляется молодая картошка. Ее легко чистить, она очень маленькая, а готовят ее традиционно с маслом и укропом или просто жарят…
В Синельниково задержали насильника.
Речь идет о Екатеринисской миле, расположенной рядом со Свято-Преображенским собором на Соборной площади Днепра.
Из-за подрыва Каховской ГЭС в населенных пунктах, в которые подавалась вода из Каховского водохранилища, сложилась сложная ситуация с водоснабжением.
В Кривом Роге Днепропетровской области вор кабеля моментально "поплатился" за свое преступление.
Сегодня, 12 июня, в 06:17 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Мира поселка Червоногригоровка.
Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора лишилась 216 180 воинов погибшими.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 12 июня, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.
Сегодня, 12 июня, в Днепре трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!