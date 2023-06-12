Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)

Будьте уважні на дорогах.

У понеділок, 12 червня, на перехресті вулиці Макарова та Криворізької сталася ДТП. Про ускладнення дорожнього руху повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. Ніхто не постраждав, але водії чекають на патрульну поліцію.

На місці збирається затор, тому краще об’їхати цю ділянку дороги.

Зауважимо, що сьогодні в Дніпрі дощова погода, тому будьте обережні за кермом та на дорогах, бо тільки за ранок у місті сталося декілька дрібних ДТП.

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