Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)

Сьогодні 11:39
просмотров

Будьте уважні на дорогах.

Новости Днепра про Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)

У понеділок, 12 червня, на перехресті вулиці Макарова та Криворізької сталася ДТП. Про ускладнення дорожнього руху повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. Ніхто не постраждав, але водії чекають на патрульну поліцію.

На місці збирається затор, тому краще об’їхати цю ділянку дороги. 

Новости Днепра про Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)

Зауважимо, що сьогодні в Дніпрі дощова погода, тому будьте обережні за кермом та на дорогах, бо тільки за ранок у місті сталося декілька дрібних ДТП.

Читайте також:

Новости Днепра про Збирається затор: у Дніпрі на вулиці Криворізькій сталася ДТП (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

    Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного…

    Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 12 червня

    У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК…

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 червня

    Сьогодні, 12 червня у Дніпрі трамвайні та тролейбусні маршрути курсують…

    І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    І знову те саме: у Дніпрі «замінували» ТРЦ «Дафі»

    У Дніпрі «заклали» вибухонебезпечний предмет у торговельному центрі «Дафі».

    Наверх