Собрала «на ВСУ» 1,2 млн и спустила все в казино: в Киеве задержали мошенницу из Кривого Рога

Псевдоволонтерку из Кривого Рога, которая спускала собранные на ВСУ деньги в казино, задержали в Киеве.

Мошенницу, которая наживалась на донатах для ВСУ, задержали в Киеве.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, жительница Кривого Рога создала фейковые аккаунты, с помощью которых публиковала объявления в соцсетях со сборами на автомобили для военных. Для правдивости брала реальные фото бригад, которые находила в Интернете.

Сообщения со срочными сборами на автомобили для военных мошенница распространяла в Facebook и Telegram.

Девушка размещала фото военных, взятые из сети интернет, и истории о том, что им срочно нужны автомобили для эвакуации «с нуля» или деньги на лечение тяжело раненых, которые сейчас находятся в медицинских учреждениях. Под всеми публикациями находился номер ее личной банковской карты и мобильный телефон.

Сообщения ничем не отличались от реальных сборов, которое сейчас часто публикуют в соцсетях, поэтому люди кидали донаты, зная, что делают благое дело. Однако заработанные деньги жительница Кривого Рога спускала в онлайн-казино.

В общей сложности женщине удалось собрать 1,2 миллиона гривен, которые она потратила по своему усмотрению. Мошенницу разоблачили киевские правоохранители. Сейчас жительница Кривого Рога под круглосуточным домашним арестом.

Полицейские ищут людей, пострадавших из-за мошенницы.

Просим граждан, перечислявших средства по реквизитам банковской карты, указанной под публикациями на страницах пользователя «Василий Витальевна» в социальной сети «Facebook» (эта страница уже удалена подозреваемой), проинформировать о таких фактах окружную прокуратуру или Соломенское УП ГУ ЧП в г. .Киеве, — говорится в сообщении.

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