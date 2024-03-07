Зібрала “на ЗСУ” 1,2 млн і спустила все в казино: у Києві затримали шахрайку з Кривого Рогу

Псевдоволонтерку з Кривого Рогу, яка спускала зібрані на ЗСУ гроші в казино, затримали у Києві.

Шахрайку, яка наживалася на донатах для ЗСУ затримали у Києві.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, жителька Кривого Рогу створила фейкові акаунти за допомогою яких публікувала оголошення в соцмережах зі зборами на автівки для військових. Для правдивості брала реальні фото бригад, які знаходила в інтернеті.

Дописи зі терміновими зборами на автівки для військових шахрайка ширила у Facebook та Telegram.

Дівчина розміщувала фото військових, взяті з мережі інтернет, та історії про те, що їм терміново потрібні автомобілі для евакуації “з нуля” або гроші на лікування тяжко поранених, які зараз перебувають у медичних закладах. Під усіма публікаціями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.

Дописи нічим не відрізнялися від реальних зборів, які зараз часто ширять у соцмережах, тому люди кидали донати, знаючи, що роблять благу справу. Однак усі зароблені гроші жителька Кривого Рогу спускала в онлайн-казино.

Загалом жінці вдалося зібрати 1,2 мільйона гривень, які вона витратила на свій розсуд. Шахрайку викрили київські правоохоронці. Наразі жителька Кривого Рогу під цілодобовим домашнім арештом.

Поліціянти шукають людей, які постраждали через шахрайку.

Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Василий Витальевна» в соціальній мережі «Facebook» (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві, – йдеться у повідомленні.

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