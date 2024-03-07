Не дожив до 40-річчя два місяці: у Дніпрі помер відомий артист балету - Днепр Инфо
Не дожив до 40-річчя два місяці: у Дніпрі помер відомий артист балету
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Сегодня 11:20

У Дніпрі помер артист балету Тарас Біленко.

Новости Днепра про Не дожив до 40-річчя два місяці: у Дніпрі помер відомий артист балету

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського академічного театру опери та балету.

Про смерть Тараса Біленко стало відомо 6 березня. Йому було 39 років. Через два місяці артист мав би відсвяткувати своє 40-річчя. 

З почуттям глибокої скорботи повідомляємо про смерть нашого колишнього артиста балету та сина помічника головного балетмейстера Біленко Олени Олексіївни. Він був “дитиною” театру, яка ще змалечку знала, що з’єднає своє життя з балетом, – йдеться у повідомленні. 
Свій шлях у балеті Тарас починав навчаючись у Дніпровській школі класичного танцю, потім навчався у легендарного балетного педагога Петра Пестова у Німеччині, а після навчання багато років працював в Staastsballett Berlin.
 
На сцені нашого театру ми пам’ятаємо Тараса в партії Колена в «Даремній обережності», Блакитного птаха в «Сплячій красуні», Нареченого в па-де-де в «Жізелі», хлопчика в «Дві смерті та адажіо» та інші, – розповідають ексколеги.
 
Тарас був чуйним та люблячим сином, вірним другом, надійним партнером та доброю людиною.
 
Коли пройде прощання з Тарасом наразі не повідомляється. 
 
Світла пам’ять! 

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Новости Днепра про Не дожив до 40-річчя два місяці: у Дніпрі помер відомий артист балетуУкраїнська

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