Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського академічного театру опери та балету.
Про смерть Тараса Біленко стало відомо 6 березня. Йому було 39 років. Через два місяці артист мав би відсвяткувати своє 40-річчя.
З почуттям глибокої скорботи повідомляємо про смерть нашого колишнього артиста балету та сина помічника головного балетмейстера Біленко Олени Олексіївни. Він був “дитиною” театру, яка ще змалечку знала, що з’єднає своє життя з балетом, – йдеться у повідомленні.
На сцені нашого театру ми пам’ятаємо Тараса в партії Колена в «Даремній обережності», Блакитного птаха в «Сплячій красуні», Нареченого в па-де-де в «Жізелі», хлопчика в «Дві смерті та адажіо» та інші, – розповідають ексколеги.
Читайте також:
На цій фермі вирощують базилік, салат, коріандр, руколу, мізуну, гірчицю.
У Дніпрі невідомі винесли з під'їзду вазони з квітами та…
На щастя, ніхто не постраждав.
Підготуйтеся!