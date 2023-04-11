Соболезнуем: оборвалась жизнь защитника из Кривого Рога Сергея Гладуша

7 апреля оборвалась жизнь отважного защитника Сергея Гладуша. Мужчина встал в ряды защитников еще в первые недели полномасштабного вторжения. Служил в рядах Криворожской 129 бригады территориальной обороны. Вместе с подразделением оборонял Авдеевку, где сердце воина и остановилось из-за вражеских артиллерийских обстрелов.

За свободу своих родных и близких, своего народа, наши защитники продолжают отдавать самое дорогое – свою жизнь. До последнего сдерживая нашествие окупантов отдал свою жизнь и Сергей Гладуш – отважный воин из Кривого Рога.

В мирной жизни Сергей добросовестно трудился во благо своей семьи, родного города и страны. А в первые недели после начала полномасштабного вторжения, чтобы их защитить, мужчина стал в ряды Криворожской 129 бригады территориальной обороны.

Со своим подразделением мужчина в последнее время сдерживал нашествие окупантов на Авдеевку. 7 апреля, неподалеку от города, наши воины попали под вражеский артиллерийский обстрел. Для Сергея он стал роковым: от российского снаряда сердце отважного защитника остановилось навеки. Без любимого мужа осталась жена, без любящего отца – трехмесячный сын, а без мужественного воина и защитника – весь Кривой Рог.

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