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Сумуємо: обірвалося життя захисника із Кривого Рогу Сергія Гладуша

Сьогодні 19:45
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7 квітня обірвалося життя відважного захисника Сергія Гладуша. Чоловік став до лав оборонців ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Служив у лавах Криворізької 129 бригади територіальної оборони. Разом із підрозділом обороняв Авдіївку, де серце воїна і зупинилося через ворожий артилерійський обстріл.

Новости Днепра про Сумуємо: обірвалося життя захисника із Кривого Рогу Сергія Гладуша

За свободу своїх рідних та близьких, свого народу, наші захисники продовжують віддавати найдорожче – своє життя. До останнього стримуючи навалу окупантів віддав своє життя і Сергій Гладуш – відважний воїн із Кривого Рогу.

У мирному житті Сергій сумлінно трудився на благо своєї сім’ї, рідного міста та країни. А в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення, аби їх захистити, чоловік став до лав Криворізької 129 бригади територіальної оборони.

Там він разом зі своїми побратимами відважно виконував бойові завдання та нищив ворогів. Але найбільше мріяв повернутися додому та бути зі своєю сім’єю, зі своїм сином, який з’явився на світ уже під час війни.

Зі своїм підрозділом чоловік останным часом стримував навалу окупантів на Авдіївку. 7 квітня, неподалік від міста, нашівоїни потрапили під ворожий артилерійський обстріл. Для Сергія він став фатальним: від російського снаряду серце відважного захисника зупинилося навіки. 

Без коханого чоловіка залишилася дружина, без люблячого батька – тримісячний син, а без мужнього воїна та захисника – весь Кривий Ріг.

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Новости Днепра про Сумуємо: обірвалося життя захисника із Кривого Рогу Сергія ГладушаУкраїнська

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