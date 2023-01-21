Снесло с ног взрывной волной: в Днепре женщина чуть не потеряла нерожденного ребенка

Историю одной из пострадавших рассказал главврач одной из больниц Днепра.
32-летняя Юлия живет вплотную к дому на Победе, куда неделю назад попала ракета. В тот день она была дома, а когда случился прилет, Юлия упала от взрывной волны. И все бы ничего, но женщина ждет ребенка и после падения ей стало плохо.
Муж привез Юлию в одну из больниц.
Прошу сохранить моего нерожденного ребенка, — умоляла молодая женщина.
Всю ночь после страшного события Юлия пробыла в больнице под наблюдением медиков. К счастью, обошлось и уже сегодня женщину выписали домой.
Напомним, в субботу 14 января в многоэтажку в Днепре попала российская ракета. Пока известно о 46 погибших, 80 человек обратились за помощью, сейчас в больницах находится 22 человека. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести.
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