Снесло с ног взрывной волной: в Днепре женщина чуть не потеряла нерожденного ребенка

Прошла неделя из страшной трагедии, всколыхнувшей весь город. В больницы после ракетного удара обратилось 80 человек, часть была в тяжелом состоянии, а остальные получили незначительные ранения.

Историю одной из пострадавших рассказал главврач одной из больниц Днепра.

32-летняя Юлия живет вплотную к дому на Победе, куда неделю назад попала ракета. В тот день она была дома, а когда случился прилет, Юлия упала от взрывной волны. И все бы ничего, но женщина ждет ребенка и после падения ей стало плохо.

Муж привез Юлию в одну из больниц.

Прошу сохранить моего нерожденного ребенка, — умоляла молодая женщина.

Всю ночь после страшного события Юлия пробыла в больнице под наблюдением медиков. К счастью, обошлось и уже сегодня женщину выписали домой.

Напомним, в субботу 14 января в многоэтажку в Днепре попала российская ракета. Пока известно о 46 погибших, 80 человек обратились за помощью, сейчас в больницах находится 22 человека. Еще 6 человек считаются пропавшими без вести.

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