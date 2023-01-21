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  • Знесло з ніг вибуховою хвилею: у Дніпрі жінка ледь не втратила ненароджену дитину

Знесло з ніг вибуховою хвилею: у Дніпрі жінка ледь не втратила ненароджену дитину

Сьогодні 15:18
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Пройшов тиждень зі страшної трагедії, яка сколихнула все місто. До лікарень після ракетного удару звернулося 80 людей, частина була в важкому стані, а решта отримали незначні поранення.

Новости Днепра про Знесло з ніг вибуховою хвилею: у Дніпрі жінка ледь не втратила ненароджену дитину

Історію однієї з постраждалих розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.

32-річна Юлія живе впритул до будинку на Перемозі, куди тиждень тому влучила ракета. У той день вона була вдома, а коли стався прильот, Юлія впала від вибухової хвилі. І все би нічого, але жінка чекає на дитину та після падіння їй стало зле.

Чоловік привіз Юлію до однієї з лікарень.

Прошу зберегти мою ненароджену дитину, – благала молода жінка.

Усю ніч після страшної події Юлія пробула в лікарні під наглядом медиків. На щастя, обійшлося та вже сьогодні жінку виписали додому.

Нагадаємо, у суботу 14 січня в багатоповерхівку в Дніпрі влучила російська ракета. Наразі відомо про 46 загиблих, 80 людей звернулися за допомогою, зараз в лікарнях знаходиться 22 людини. Ще 6 людей вважаються зниклими безвісти.

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Новости Днепра про Знесло з ніг вибуховою хвилею: у Дніпрі жінка ледь не втратила ненароджену дитинуУкраїнська

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