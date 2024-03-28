Следил по дороге домой: в Днепре мужчина вырвал сумку у прохожей

Мужчина угрожал женщине по дороге домой.

44-летняя женщина возвращалась домой, когда к ней подбежал грабитель и рывком выхватил из ее рук сумку.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, преступление произошло 23 марта на улице Рабочей в Чечелевском районе города. В полицию позвонила местная жительница, сообщила, что неизвестный мужчина завладел ее имуществом и предоставила детальное описание грабителя.

Оперативники криминальной полиции отделения полиции №6 Днепровского районного управления полиции разыскали и задержали грабителя. Им оказался 26-летний местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Похищенную сумку правоохранители обнаружили неподалеку от места преступления в недострое.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

26 марта суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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