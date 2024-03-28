Стежив по дорозі додому: у Дніпрі чоловік вирвав сумку в перехожої

Чоловік погрожував жінку по дорозі додому.

44-річна жінка поверталася додому, коли до неї підбіг грабіжник та ривком вихопив з її рук сумку.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, злочин стався 23 березня на вулиці Робочій у Чечелівському районі міста. До поліції зателефонувала місцева мешканка, повідомила, що невідомий чоловік заволодів її майном та надала детальний опис грабіжника.

Оперативники кримінальної поліції відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали грабіжника. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Викрадену сумку правоохоронці знайшли неподалік місця злочину в недобудові.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

26 березня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Читайте також:

Українська

Автор: