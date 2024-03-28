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Стежив по дорозі додому: у Дніпрі чоловік вирвав сумку в перехожої

Сьогодні 19:21
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Чоловік погрожував жінку по дорозі додому.

Новости Днепра про Стежив по дорозі додому: у Дніпрі чоловік вирвав сумку в перехожої

44-річна жінка поверталася додому, коли до неї підбіг грабіжник та ривком вихопив з її рук сумку.

Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, злочин стався 23 березня на вулиці Робочій у Чечелівському районі міста. До поліції зателефонувала місцева мешканка, повідомила, що невідомий чоловік заволодів її майном та надала детальний опис грабіжника.

Оперативники кримінальної поліції відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали грабіжника. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Викрадену сумку правоохоронці знайшли неподалік місця злочину в недобудові.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

26 березня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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Новости Днепра про Стежив по дорозі додому: у Дніпрі чоловік вирвав сумку в перехожоїУкраїнська

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