Скорбит Никольщина: в бою с оккупантами погиб боец 93-й бригады

Олег Никольцев родился в январе 1974 года. Он был старшим сержантом. Олег служил в 93-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Защитник погиб 18 августа во время выполнения боевого задания.

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