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Скорбит Никольщина: в бою с оккупантами погиб боец 93-й бригады

Сегодня 07:15
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Защищая Украину от российских оккупантов, погиб боец из Никополя Днепропетровской области Олег Никольцев.

Новости Днепра про Скорбит Никольщина: в бою с оккупантами погиб боец 93-й бригады

Об этом сообщила пресс-служба Никопольского городского совета.

Олег Никольцев родился в январе 1974 года. Он был старшим сержантом. Олег служил в 93-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины. Защитник погиб 18 августа во время выполнения боевого задания.

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