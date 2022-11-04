Сумує Нікольщина: у бою з окупантами загинув боєць 93-ї бригади

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув боєць із Нікополя Дніпропетровської області Олег Нікольцев.

Про це повідомляє прес-служба Нікопольської міської ради.

Олег Нікольцев народився у січні 1974 року. Він був старшим сержантом. Боєць служив у 93-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Захисник загинув 18 серпня під час виконання бойового завдання.

Олег Нікольцев народився у січні 1974 року. Він був старшим сержантом. Боєць служив у 93-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Захисник загинув 18 серпня під час виконання бойового завдання.

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