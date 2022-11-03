В Кривом Роге под деревом нашли гранаты и магазин от автомата

На днях в Кривом Роге по улице Ярослава Мудрого местный житель под деревом обнаружил гранаты и магазин от автомата. Мужчина сразу позвонил в полицию.
Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.
Правоохранители мгновенно прибыли на место происшествия. Там они обнаружили гранаты РГД-5, Ф-1 и магазин от автоматического оружия.
Патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. Оружие изъяли.
Напоминаем, если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните сразу на линию “101” или “102”.
Раньше мы писали, что на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО).
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