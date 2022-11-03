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В Кривом Роге под деревом нашли гранаты и магазин от автомата

Сегодня 15:37
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Вот так находка.

Новости Днепра про В Кривом Роге под деревом нашли гранаты и магазин от автомата

На днях в Кривом Роге по улице Ярослава Мудрого местный житель под деревом обнаружил гранаты и магазин от автомата. Мужчина сразу позвонил в полицию.

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога.

Правоохранители мгновенно прибыли на место происшествия. Там они обнаружили гранаты РГД-5, Ф-1 и магазин от автоматического оружия.

Патрульные вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. Оружие изъяли.

Напоминаем, если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните сразу на линию “101” или “102”.

Раньше мы писали, что на Днепропетровщине обнаружили части вражеских ракет «Калибр» и Х-55 (ФОТО).

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