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Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника «Азовстали»

Сегодня 16:59
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Украина сегодня вернула из вражеского плена еще 107 военных. Шесть из них – офицеры, другие – рядовые и сержанты.

Новости Днепра про Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Сегодня мы провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 107 воинов — 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы. 74 бойца защищали «Азовсталь». Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город, – написал он.

Новости Днепра про Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника

Ермак добавил, что Украина вернула домой многих раненых в боях.

В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии, – добавил глава ОПУ.

Новости Днепра про Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника

Напомним, ранее мы писали, что Украина вернула 52-х защитников.

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Новости Днепра про Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника Українська Новости Днепра про Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника Русский

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