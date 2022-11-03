Дома: Украина вернула 107 воинов, среди них 74 защитника «Азовстали»

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Сегодня мы провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 107 воинов — 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГПСУ, НПУ, ГССТ, нацгвардейцы. 74 бойца защищали «Азовсталь». Некоторые добровольцы летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город, – написал он.
Ермак добавил, что Украина вернула домой многих раненых в боях.
В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами. Также есть раненый боец в результате взрыва в Еленовской колонии, – добавил глава ОПУ.
Напомним, ранее мы писали, что Украина вернула 52-х защитников.
Читайте также:
Автор:
Сегодня на странице Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Instagram…
В Днепре на остановках общественного транспорта начали устанавливать защитные сооружения.
Вчера в Днепропетровской области пиротехники обезвредили части вражеских ракет «Калибр»…
В Украине премьера долгожданной второй части "Аватара" состоится 15 декабря…
Пополнить словарный запас, узнать, как правильно произносить слова и понять свой уровень знаний можно не только во время занятия иностранным языком, а и при просмотре фильма. Журналисты dnepr.info составили ТОП-12 фильмов для изучения английского языка. Картины рассчитаны на разный уровень…
Сегодня на странице Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Instagram появились новая аватарка и странный пост.
В Днепре задержали грабитель, а в его телефоне найшли фото критической инфраструктуры.
3 ноября в Никополе произошло ДТП в результате которого пострадала женщина.
Вот так находка.
Заместитель городского головы ответил, когда в Днепре будет тепло во всех квартирах
В среду, 2 ноября, в 19:48 на линию «101» сообщили о пожаре на автодороге М-29 недалеко от села Герасимовка.
В четверг, 3 ноября, Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича из запрещенной ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа.
В Днепре заметили поврежденное авто, побывавшее под обстрелами.
Сегодня, 3 ноября, в Днепре произошел странный инцидент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!