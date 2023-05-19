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  • Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Сегодня 14:38
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В Днепре есть 8 районов, самый большой из которых – Соборный, а самым маленьким считается Центральный, в нем проживает меньше всего людей. Чем удаление район от центра города – тем дешевле в нем аренда недвижимости, но чем больше размер самого района – тем больше в нем можно найти домов в аренду, то есть тем больше предложений для тех, кто ищет жилье.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов в аренду в Днепре по районам.

Аренда самого недорого дома в Соборном районе Днепра обойдется в 6 тыс грн в месяц. Дополнительно нужно будет оплачивать коммунальные счета по счетчикам. Дом – небольшой, однокомнатный, 35 кв.м.  Есть все удобства, кухня. В доме недавно был ремонт, есть мебель, техника, автономное отопление и бойлер. Жилье находится в районе Подстанции.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Снять жилье на 12 квартале в Шевченковском районе Днепра обойдется в 7 тыс грн. Дополнительно нужно будет платить за коммуналку. Дом двухкомнатный, одноэтажный, 33 кв.м. Есть все удобства, техника в виде стиральной машины и микроволновки. Во дворе можно ставить автомобиль. В самом доме недавно был сделан ремонт и куплена новая мебель.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

В Центральном районе снять дом можно за 5 тыс грн в месяц. В нем небольшая комнатка- 18 кв.м При этом платить за коммуналку не нужно. Ремонт косметический, мебель не очень новая, но в хорошем состоянии, проведен интернет. Квартиранту готовы предоставить всю нужную технику – от утюга до микроволновки. Удобства на улице. Дом находится в районе Аптекарской балки.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

В Чечеловском районе Днепра, неподалеку от автовокзала можно снять дом за 3,5 тыс грн в месяц. Общая площадь помещения 23 кв.м. Платить за коммуналку не нужно. В доме 2 комнаты. Кухня совмещена с санузлом – там стоит бойлер, душевая кабина и прочее. Косметический ремонт в доме был очень давно.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Снять дом в Новокодацком районе в Диевке обойдется в 5 тыс грн. За эти деньги в аренду предлагается жилье  на две комнаты и 42 кв.м. Дополнительно нужно будет оплачивать коммунальные услуги. Все удобства в доме, на кухне есть холодильник, плита, шкафы, в комнате – 2 дивана. Вместе с квартирантом могут проживать его домашние питомцы. В помещении был косметический ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Снять дом в АНД районе Днепра можно за 7 тыс грн в месяц. Жилье находится в районе улицы Колосковой. В доме 2 комнаты и 48 кв.м. Дополнительно нужно платить по счетчикам за воду, свет и тепло. Возможно проживание с животными. В доме есть все удобства. Ремонт был косметический, комнаты выглядят опрятно. Во дворе можно поставить авто. Что из техники сможет использовать арендатор – неизвестно.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Аренда жилья в Индустриальном районе обойдется в 6 тыс грн в месяц. Зимой придется доплачивать еще 1,5 тыс грн за коммуналку, летом – 800 грн. Дом на 30 кв.м. находится в Левобережном микрорайоне. Ванна в доме, а туалет – на улице. В доме две комнаты, одна из них кухня, где стоит стиральная машинка и душевая кабинка. Во второй есть диван, кресла и шкаф. Во дворе есть гараж для авто и сторожевая собака.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

Снять дом в Самарском районе Днепра обойдется в 7 тыс грн. Дом довольно большой, по сравнению с остальными в поборке, 56 кв.м. В нем 4 комнаты, есть все удобства. В комнатах стоят кровати, а не диваны, есть беспроводной интернет. Единственный минус дома – нет горячей воды и бойлера – воду нужно греть на плите. В здании есть погреб-подвал. В 15 минутах от дома протекает Самара. Дом находится в районе Игрени-Одинковки. Дополнительно к арендной плате нужно будет оплачивать коммуналку и интернет.

Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сколько стоит арендовать дом в разных районах Днепра: от 3,5 тыс грн и с ванной на кухне (ФОТО)Русский

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