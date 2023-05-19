Скільки коштує орендувати будинок в різних районах Дніпра: від 3,5 тис грн та з ванною на кухні (ФОТО)

Дніпро поділений на 8 районів, найбільший з яких – Соборний, а найменшим вважається Центральний, у ньому проживає найменше людей. Чим віддаленіший район від центру міста – тим дешевша в ньому оренда нерухомості, але чим більший розмір самого району – тим більше у ньому можна знайти будинків в оренду, тобто тим більше пропозицій для тих, хто шукає житло.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків в оренду у Дніпрі по районах.

Оренда найдорожчого будинку в Соборному районі Дніпра коштуватиме 6 тис грн на місяць. Додатково потрібно буде оплачувати комунальні рахунки за лічильниками. Будинок – невеликий, однокімнатний, 35 кв.м. Є всі зручності, кухня. У будинку нещодавно був ремонт, є меблі, техніка, автономне опалення та бойлер. Житло знаходиться у районі Підстанції.

Винайняти житло на 12 кварталі у Шевченківському районі Дніпра коштуватиме 7 тис грн. Додатково потрібно платити за комуналку. Будинок двокімнатний, одноповерховий, 33 кв.м. Є всі зручності, техніка у вигляді пральної машини та мікрохвильової печі. На подвір’ї можна ставити автомобіль. У самому будинку нещодавно було зроблено ремонт та куплено нові меблі.

У Центральному районі винайняти будинок можна за 5 тис грн на місяць. У ньому невелика кімнатка-18 кв.м. При цьому платити за комуналку не потрібно. Ремонт косметичний, меблі не дуже нові, але в хорошому стані, проведений інтернет. Квартиранту готові надати всю потрібну техніку – від праски до мікрохвильової печі. Зручності на вулиці. Будинок знаходиться у районі Аптекарської балки.

У Чечелівському районі Дніпра, неподалік автовокзалу можна орендувати будинок за 3,5 тис грн на місяць. Загальна площа приміщення 23 кв.м. Платити за комуналку не треба. У будинку 2 кімнати. Кухня поєднана із санвузлом – там стоїть бойлер, душова кабіна та інше. Косметичний ремонт у будинку був дуже давно.

Винайняти будинок у Новокодацькому районі у Діївці коштуватиме 5 тис грн. За ці гроші в оренду пропонується житло на дві кімнати та 42 кв.м. Додатково потрібно буде сплачувати за комунальні послуги. Всі зручності в будинку, на кухні є холодильник, плита, шафи, в кімнаті – 2 дивани. Разом із квартирантом можуть мешкати його домашні улюбленці. У помешканні був косметичний ремонт.

Зняти будинок в АНД районі Дніпра можна за 7 тис. грн на місяць. Житло знаходиться в районі вулиці Колоскової. У будинку 2 кімнати та 48 кв.м. Додатково потрібно платити за лічильниками за воду, світло та тепло. Можливе проживання із тваринами. У будинку є всі зручності. Ремонт був косметичний, та кімнати виглядають охайно. На подвір’ї можна поставити авто. Що з техніки зможе використати орендар – невідомо.

Оренда житла в Індустріальному районі коштуватиме 6 тис грн на місяць. Взимку доведеться доплачувати ще 1,5 тис. грн за комуналку, влітку – 800 грн. Будинок на 30 кв. знаходиться у Лівобережному мікрорайоні. Ванна у будинку, а туалет – на вулиці. У будинку дві кімнати, одна з них кухня, де стоїть пральна машинка та душова кабінка. У другій є диван, крісла та шафа. У дворі є гараж для авто та сторожовий собака.

Зняти будинок у Самарському районі Дніпра коштуватиме 7 тис грн. Будинок досить великий, порівняно з рештою у добірці, 56 кв.м. У ньому 4 кімнати, є всі зручності. У кімнатах стоять ліжка, а не дивани, є бездротовий Інтернет. Єдиний мінус будинку – немає гарячої води та бойлера – воду потрібно гріти на плиті. У будівлі є льох-підвал. За 15 хвилин від будинку протікає Самара. Будинок знаходиться в районі Ігрені-Одинківки. Додатково до орендної плати потрібно буде оплачувати комуналку та інтернет.

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