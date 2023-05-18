Петриковская роспись и черно-красные цвета: какой узор был характерен для вышиванок на Днепропетровщине

Журналисты dnepr.info узнали, какой рисунок характерен для Днепра и области.
По свидетельствам историков нашего края, прообраз вышиванок носили еще скифы. Летом они носили рубашки свободного кроя, с широкими рукавами на которых были вышиты грифоны, львы, олени и различная растительность. Остатки такой одежды находили археологи в курганах области. Также в курганах были найдены фигурки человечков в вышитых сорочках. Рисунки на одежде считались оберегами, как и на посуде и оружии. Схожей была одежда сарматов. Упоминание о вышитой одежде есть в книге «Слово о полку Игоревом», а сестра Владимира Мономаха в XI столетии основала при монастыре школу, где обучались мастерицы вышивки.
На Запорожской Сечи вышиванка считалась оберегом, казаки верили, что она защитит от дурного глаза и поможет в бою.
Во времена Екатеринослава на вышиванках изображали геометрические орнаменты из ромбов, крестов, звезд, треугольников и квадратов, вписывая один элемент в другой. Из цветов преобладали черный и красный. Растительные орнаменты вышивались гладью, геометрические – крестиком. В основном вышивкой украшались воротник и манжеты рукавов.
В конце XIX века одним из самых популярных мотивов вышивки в Екатеринославе была петриковская двусторонняя гладь. Чаще всего одежду, вышитую таким способом, носили в селах неподалеку Петриковки, сорочки вышивали синими, зелеными, розовыми, голубыми нитками.
Нитки для вышивки мастерицы запекали в тесте из рожи – делалось это для закрепления цвета, а красили корой деревьев, листьями, цветами.
Растительные и цветочные узоры символизируют семейное счастье, материнскую любовь. Изображение животных – достаток и долголетие, геометрические рисунки символизируют стихию природы и землю. Красный цвет вышивки символизировал любовь, жизнь, радость, удачу и защиту. Черный – символ земли, мудрости и богатства.
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