Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

Сегодня 17:32
просмотров

Семьи из Днепра, а также переселенцы, которые тратят на оплату коммуналки более 15% своего совокупного дохода могут оформить субсидию. Государственная помощь на оплату света, газа и воды оформляется отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Продлевают ее автоматически, но есть варианты, когда и в получении субсидии и в ее продлении на следующий сезон могут отказать.
Новости Днепра про Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

#image_title

Когда такое может быть – разбирались журналисты dnepr.info.

Всего причин, по которым могут отказать в продлении или начислении субсидии Министерство социальной политики насчитывает девять.

Так, не будет помощи в оплате коммуналки, если общая площадь квартиры составляет более 130 кв.м. а дома – более 230 кв.м. Те, кто прописан по адресу, где идет оформление субсидии или нужно ее продление сделали покупку на сумму более чем в 50 тыс грн. 

Не будет субсидии и у тех, у кого на счету есть 100 тыс грн или члены домохозяйства владеют более чем одним жильем. Не помогут с оплатой и тем, у кого есть машины «младше» 5 лет или несколько автомобилей которые были выпущены не более 15 лет назад.

Не помогут с оплатой коммуналки тем, у кого в семье есть совершеннолетние граждане, которые не учатся, не работают и не получают социальную помощь.

Не назначат субсидию тем, у кого есть долги за коммуналку, и кто не платит алименты.

Как отмечают в Министерстве социальной политики, зимой средняя сумма субсидии по Украине составила 1,5 тыс грн, летом субсидианты получают в среднем по 350 грн помощи.

Если у субсидианта изменилось имущественное положение, состав семьи и т.п. ему нужно сообщить об этом в Пенсионный фонд – именно его специалисты занимаются назначением субсидии. Сделать это нужно в течение 30 дней после произошедших изменений.

Читайте также:

Новости Днепра про Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причиныУкраїнська Новости Днепра про Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причиныРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:17
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)

    В Днепре нашествие змей.

    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода
    Новости Днепра
    Сегодня 16:32
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

    В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)

    В Днепре заметили огромную гадюку.

    Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

    Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить…

    Последние новости

    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)
    «Оккупировали» набережную: вблизи ресторана в Днепре заметили огромное змеиное кубло (ВИДЕО)

    В Днепре нашествие змей.

    Сегодня 17:17
    просмотров
    Полиция разыскивает свидетелей: под Днепром столкнулись Hyundai и Renault, есть пострадавшие
    Полиция разыскивает свидетелей: под Днепром столкнулись Hyundai и Renault, есть пострадавшие

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:00
    0
    просмотров
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода
    Жара и дожди с грозой движуться на область: когда в Днепре ухудшится погода

    В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

    Сегодня 16:32
    0
    просмотров
    В Днепре в ТЦ на Вокзальной площади раздался взрыв: комментарий полиции
    В Днепре в ТЦ на Вокзальной площади раздался взрыв: комментарий полиции

    Вчера, 17 мая, около 15:30 в торговом центре "Экспресс", что на Вокзальной площади, раздался взрыв.

    Сегодня 16:00
    2
    просмотров
    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)
    В Днепре полутораметровая гадюка заползла на частный двор (ВИДЕО)

    В Днепре заметили огромную гадюку.

    Сегодня 15:39
    0
    просмотров
    В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности
    В Днепре предупредили об опасном стихийном явлении: подробности

    Будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 15:01
    1
    просмотров
    Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)
    Сколько стоит вышиванка в Днепре: домотканное полотно и шелковые нитки (ФОТО)

    Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. В Днепре можно купить не только вышитые сорочки, но платья и даже боди для младенцев.  Дороже всего ценятся вещи, сделанные вручную, а машинная вышивка – самая недорогая.

    Сегодня 14:46
    просмотров
    В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке
    В Днепре спасали военного, которому пуля попала в мозг и застряла в затылке

    В Днепре спасли военного, едва не погибшего от пули.

    Сегодня 14:36
    просмотров
    В Днепре полиция разыскивает 16-летнего парня: нужна помощь
    В Днепре полиция разыскивает 16-летнего парня: нужна помощь

    Важна любая информация!

    Сегодня 14:00
    0
    просмотров
    Наказывал за «плохое поведение: в Никополе отчим больше месяца держал на цепи 5-летнего пасынка
    Наказывал за «плохое поведение: в Никополе отчим больше месяца держал на цепи 5-летнего пасынка

    Жуткая история произошла в Никополе, что на Днепропетровщине.

    Сегодня 13:50
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх