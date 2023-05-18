Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

Семьи из Днепра, а также переселенцы, которые тратят на оплату коммуналки более 15% своего совокупного дохода могут оформить субсидию. Государственная помощь на оплату света, газа и воды оформляется отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Продлевают ее автоматически, но есть варианты, когда и в получении субсидии и в ее продлении на следующий сезон могут отказать.

Когда такое может быть – разбирались журналисты dnepr.info.

Всего причин, по которым могут отказать в продлении или начислении субсидии Министерство социальной политики насчитывает девять.

Так, не будет помощи в оплате коммуналки, если общая площадь квартиры составляет более 130 кв.м. а дома – более 230 кв.м. Те, кто прописан по адресу, где идет оформление субсидии или нужно ее продление сделали покупку на сумму более чем в 50 тыс грн.

Не будет субсидии и у тех, у кого на счету есть 100 тыс грн или члены домохозяйства владеют более чем одним жильем. Не помогут с оплатой и тем, у кого есть машины «младше» 5 лет или несколько автомобилей которые были выпущены не более 15 лет назад.

Не помогут с оплатой коммуналки тем, у кого в семье есть совершеннолетние граждане, которые не учатся, не работают и не получают социальную помощь.

Не назначат субсидию тем, у кого есть долги за коммуналку, и кто не платит алименты.

Как отмечают в Министерстве социальной политики, зимой средняя сумма субсидии по Украине составила 1,5 тыс грн, летом субсидианты получают в среднем по 350 грн помощи.

Если у субсидианта изменилось имущественное положение, состав семьи и т.п. ему нужно сообщить об этом в Пенсионный фонд – именно его специалисты занимаются назначением субсидии. Сделать это нужно в течение 30 дней после произошедших изменений.

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