Почему жителям Днепра могут отказать в субсидии: причины

Когда такое может быть – разбирались журналисты dnepr.info.
Всего причин, по которым могут отказать в продлении или начислении субсидии Министерство социальной политики насчитывает девять.
Так, не будет помощи в оплате коммуналки, если общая площадь квартиры составляет более 130 кв.м. а дома – более 230 кв.м. Те, кто прописан по адресу, где идет оформление субсидии или нужно ее продление сделали покупку на сумму более чем в 50 тыс грн.
Не будет субсидии и у тех, у кого на счету есть 100 тыс грн или члены домохозяйства владеют более чем одним жильем. Не помогут с оплатой и тем, у кого есть машины «младше» 5 лет или несколько автомобилей которые были выпущены не более 15 лет назад.
Не помогут с оплатой коммуналки тем, у кого в семье есть совершеннолетние граждане, которые не учатся, не работают и не получают социальную помощь.
Не назначат субсидию тем, у кого есть долги за коммуналку, и кто не платит алименты.
Как отмечают в Министерстве социальной политики, зимой средняя сумма субсидии по Украине составила 1,5 тыс грн, летом субсидианты получают в среднем по 350 грн помощи.
Если у субсидианта изменилось имущественное положение, состав семьи и т.п. ему нужно сообщить об этом в Пенсионный фонд – именно его специалисты занимаются назначением субсидии. Сделать это нужно в течение 30 дней после произошедших изменений.
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