На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

К концу 1950-х годов в Днепре между ЦУМом и магазином «Детский мир» возвели гостиницу «Центральную».
Здание вышло четырехэтажным, выдержанным в стиле «сталинский ампир», но обильный декор получила только та часть фасада, что выходила на площадь и мимо которой ежедневно проезжали горожане на автобусах и машинах.
Вход в гостиницу оформили довольно скромно, без различных портиков и с минимумом украшений.
Гостиница считалась одним из символов города. Ее украшенный декором фасад можно было встретить на открытках.
В самой гостинице работало кафе «Вечернее», где пообедать могли не только жильцы отеля, но и обычные горожане.
В 1990-х годах гостиница сменила «профиль». Туристов было мало и было принято решение сдавать помещения в аренду. К началу 2000-х отель занимал два этажа, на остальных находились офисы различных компаний.
В 2008 году вместе с магазином «Детский мир» гостиницу «Центральную» снесли. На их месте теперь находится «Пассаж».
фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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