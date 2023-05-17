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  • На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 12:46
просмотров

Более 70 лет назад в центре Днепра возвели гостиницу. Ее фото публиковали на открытках, тут останавливались люди, да и проработала гостиница довольно долго – почти 50 лет. Но теперь на ее месте находится другое, современное здание.

Новости Днепра про На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

К концу 1950-х годов в Днепре между ЦУМом и магазином «Детский мир» возвели гостиницу «Центральную».

Здание вышло четырехэтажным, выдержанным в стиле «сталинский ампир», но обильный декор получила только та часть фасада, что выходила на площадь и мимо которой ежедневно проезжали горожане на автобусах и машинах.

Новости Днепра про На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

Вход в гостиницу оформили довольно скромно, без различных портиков и с минимумом украшений.

Гостиница считалась одним из символов города. Ее украшенный декором фасад можно было встретить на открытках.

Новости Днепра про На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

В самой гостинице работало кафе «Вечернее», где пообедать могли не только жильцы отеля, но и обычные горожане.

В 1990-х годах гостиница сменила «профиль». Туристов было мало и было принято решение сдавать помещения в аренду. К началу 2000-х отель занимал два этажа, на остальных находились офисы различных компаний.

Новости Днепра про На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

В 2008 году вместе с магазином «Детский мир» гостиницу «Центральную» снесли. На их месте теперь находится «Пассаж».

фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)Русский

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