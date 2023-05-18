Чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії: причини

Коли та як таке можливо – розбиралися журналісти dnepr.info.
Усього причин, через які можуть відмовити у продовженні чи нарахуванні субсидії Міністерство соціальної політики налічує дев’ять.
Так, не буде допомоги в оплаті комуналки, якщо загальна площа квартири становить понад 130 кв. а будинки – понад 230 кв.м. Ті, хто прописаний за адресою, де йде оформлення субсидії або потрібне її продовження, зробили покупку на суму більш ніж у 50 тис грн.
Не буде субсидії і ті, хто має на рахунку 100 тис грн або члени домогосподарства володіють більш ніж одним житлом. Не допоможуть з оплатою і тим, у кого є машини «молодші» 5 років або кілька автомобілів, які були випущені не більше 15 років тому.
Не допоможуть з оплатою комуналки тим, хто має в сім’ї повнолітніх громадян, які не навчаються, не працюють і не отримують соціальну допомогу.
Не призначать субсидію тим, хто має борги за комуналку і хто не платить аліменти.
Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, взимку середня сума субсидії в Україні склала 1,5 тис грн, влітку субсидіанти отримують у середньому по 350 грн допомоги.
Якщо у субсидіанта змінилося майнове становище, склад сім’ї тощо, то йому потрібно повідомити про це Пенсійний фонд – саме його фахівці займаються призначенням субсидії. Зробити це потрібно протягом 30 днів після змін.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі нашестя змій.
Вчора, 17 травня, близько 15:30 у торговому центрі "Експрес", що…
У Дніпрі помітили величезну гадюку.
У Дніпрі врятували військового, який ледь не загинув від кулі.