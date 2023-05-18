Чому жителям Дніпра можуть відмовити у субсидії: причини

Сім'ї з Дніпра, а також переселенці, які витрачають на оплату комуналки понад 15% від свого сукупного доходу, можуть оформити субсидію. Державна допомога на оплату світла, газу та води оформляється окремо на опалювальний та неопалювальний сезон. Подовжують її автоматично, але є варіанти, коли і в отриманні субсидії та її продовженні на наступний сезон можуть відмовити.

Коли та як таке можливо – розбиралися журналісти dnepr.info.

Усього причин, через які можуть відмовити у продовженні чи нарахуванні субсидії Міністерство соціальної політики налічує дев’ять.

Так, не буде допомоги в оплаті комуналки, якщо загальна площа квартири становить понад 130 кв. а будинки – понад 230 кв.м. Ті, хто прописаний за адресою, де йде оформлення субсидії або потрібне її продовження, зробили покупку на суму більш ніж у 50 тис грн.

Не буде субсидії і ті, хто має на рахунку 100 тис грн або члени домогосподарства володіють більш ніж одним житлом. Не допоможуть з оплатою і тим, у кого є машини «молодші» 5 років або кілька автомобілів, які були випущені не більше 15 років тому.

Не допоможуть з оплатою комуналки тим, хто має в сім’ї повнолітніх громадян, які не навчаються, не працюють і не отримують соціальну допомогу.

Не призначать субсидію тим, хто має борги за комуналку і хто не платить аліменти.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, взимку середня сума субсидії в Україні склала 1,5 тис грн, влітку субсидіанти отримують у середньому по 350 грн допомоги.

Якщо у субсидіанта змінилося майнове становище, склад сім’ї тощо, то йому потрібно повідомити про це Пенсійний фонд – саме його фахівці займаються призначенням субсидії. Зробити це потрібно протягом 30 днів після змін.

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